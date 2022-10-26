Апартамент-комплексы в Шерегеше получили престижную международную премию

Проект комплексного развития территории СТК «Шерегеш» от девелопера «УГМК-Застройщик» стал победителем международной премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, строительства и дизайна Best For Life Design Award-2022. Торжественная церемония награждения прошла в Сочи на днях.

Экспертный совет признал проект лидером в номинации «Лучший апарт-комплекс для жизни и инвестиций» в основном блоке премии − «Spaces & Places». Жюри присвоило высший балл апартаментам проекта СТК «Шерегеш» за лучшие решения в области архитектуры, строительства и дизайна жилых и коммерческих пространств.

В планах мастер-девелопера «УГМК-Застройщик» и правительства Кемеровской области — вывести Шерегеш в ТОП-10 лучших горнолыжных курортов России и Европы уже к 2025-2027 годам, а также создать уникальную целостную экосистему для спорта и отдыха, которая будет функционировать круглый год.

«Очень ценно, что профессиональное жюри, коллеги, наши покупатели и инвесторы отмечают высокий потенциал проекта уже на начальной стадии строительства», — отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Осенью 2022 года начнётся строительство двух первых апарт-комплексов на 649 апартаментов площадью от 23 до 72 кв. м. Их особенность – в наличии индивидуальных террас с видом на горы и лес. Кроме того, для удобного хранения сезонных и негабаритных вещей в комплексах предусмотрены вместительные локеры – индивидуальные кладовые, расположенные на первом этаже, они выполнены в трёх разных форматах отделки.

В настоящее время 90% апартаментов в первых двух апарт-комплексах уже забронированы. Активно ведется проектирование третьего и четвёртого апарт-комплекса на 678 апартаментов.

Как заявляет застройщик, проект апарт-комплексов выполнен в стиле альпийского шале с использованием природного колорита. Здания будут объединены стилобатом, на котором появится открытый бассейн и SPA-центр с различными видами саун и зонами workout.

В одном из апарт-комплексов расположится первый в Шерегеше пятизвёздочный отель на 165 номеров с премиальным сервисом. Им будет управлять сам девелопер, у которого уже есть соответствующий опыт — в Екатеринбурге «УГМК-Застройщик» управляет сразу тремя отелями c премиальным сервисом: Hyatt Regency Ekaterinburg 5*, Hyatt Place 4* и Iset HomeAway Residence 5*.

Также в рамках первого этапа будет построен большой ресторан с террасой площадью 2 000 кв. м на 500 гостей, фитнес-центр, детский центр, школа инструкторов и помещения для проката горнолыжного оборудования, а также ski-room площадью 600 кв. м.

Все инфраструктурные объекты расположены вблизи действующих подъёмников «Sky Way» и «Панорама», что обеспечит доступ резидентам к горнолыжным трассам в форматах Ski-in (попасть в гостиницу, не снимая лыж) и Ski-out (попасть на канатную дорогу от входа отеля).

Кроме того, резиденты апартаментов смогут получать дополнительный доход от 10% годовых (при 65 % загрузке в сезон). Для этого необходимо передать апартаменты в управление сервисной компании, которая возьмёт на себя организацию процесса.

Напомним, в конце сентября 2022 года «УГМК-Застройщик» презентовал проект КРТ СТК «Шерегеш» на X международном юбилейном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Кемерово. В октябре проект был представлен на Международном форуме и выставке «100+ TechnoBuild» в Екатеринбурге, в рамках которого девелопер заключил соглашения о сотрудничестве с первыми стратегическими инвесторами проекта.