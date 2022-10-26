В правительстве Новосибирской области охарактеризовали ситуацию с выплатами мобилизованным гражданам

Выплата 100 тысяч рублей мобилизованным гражданам осуществляется в день получения списка людей для выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Финансирование на проведение мероприятия предусмотрено в полном объеме.

Как отметили в пресс-службе правительства, министерство труда и социального развития Новосибирской области перечисляет деньги на основании списков, поданных новосибирским Высшим военным командным училищем министерства обороны Российской Федерации. Списки составляются с учетом всех перемещений мобилизованных граждан.

«Меры поддержки перечисляются на расчетные счета мобилизованных граждан вовремя, в день получения списков. Сумма единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Финансирование из областного бюджета выделено в полном объеме. Дополнительно в местах пребывания мобилизованных граждан созданы консультационные пункты, где можно получить разъяснения по всем интересующим вопросам, касающихся мер социальной поддержки», – подчеркнула министр труда и социального развития области Елена Бахарева.

Напомним, что 25 октября состоялся первый штаб по обеспечению режима «базовой готовности» Новосибирской области. Тем временем продолжается набор в боевой отряд «Вега».