В правительстве Новосибирской области охарактеризовали ситуацию с выплатами мобилизованным гражданам

Алёна Золотова
 
Единовременные выплаты мобилизованным гражданам в Новосибирской области осуществляются вовремя и в полном объеме
Фото правительства Новосибирской области

Выплата 100 тысяч рублей мобилизованным гражданам осуществляется в день получения списка людей для выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Финансирование на проведение мероприятия предусмотрено в полном объеме.

Как отметили в пресс-службе правительства, министерство труда и социального развития Новосибирской области перечисляет деньги на основании списков, поданных новосибирским Высшим военным командным училищем министерства обороны Российской Федерации. Списки составляются с учетом всех перемещений мобилизованных граждан.

«Меры поддержки перечисляются на расчетные счета мобилизованных граждан вовремя, в день получения списков. Сумма единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Финансирование из областного бюджета выделено в полном объеме. Дополнительно в местах пребывания мобилизованных граждан созданы консультационные пункты, где можно получить разъяснения по всем интересующим вопросам, касающихся мер социальной поддержки», – подчеркнула министр труда и социального развития области Елена Бахарева. 

Напомним, что 25 октября состоялся первый штаб  по обеспечению режима «базовой готовности» Новосибирской области. Тем временем продолжается набор в боевой отряд «Вега».

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