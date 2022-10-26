Андрей Травников назвал приоритеты в развитии Новосибирского научного центра

Создание транспортной инфраструктуры в Академгородке, в частности, железнодорожной станции «Университетская» станет основным приоритетом в дальнейшем развитии Новосибирского научного центра (ННЦ), сообщил на заседании по соответствующему вопросу глава региона Андрей Травников.

Заседание президиума координационного совета при губернаторе Новосибирской области по вопросам развития ННЦ прошло в регионе во вторник.

«Приоритет №1 (в развитии Новосибирского научного центра) – объекты транспортной инфраструктуры, из этого перечня – станция «Университетская». Из социальных объектов – музыкальная школа. Подтверждаю, что это приоритетный проект, на который мы будем изыскивать финансирование. Следующие проекты – это культурный центр в Кольцово, спортивный зал на улице Строителей в Советском районе, благоустройство общественного пространства в Академгородке», — сообщил на заседании Андрей Травников.

Как отметил на мероприятии министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев, в 2019 году реализовано пять инфраструктурных проектов в рамках развития Новосибирского научного центра, в 2020-м – 10, в 2021-м – пять. В текущем году в Академгородке введено в эксплуатацию здание гимназии №3.

Участники заседания также обсудили создание условий для обеспечения жильём молодых научных сотрудников и педагогов, расселение ветхого и аварийного жилья и комплексное развитие Советского района.

Ранее сообщалось о том, что первый крупный дорожный объект проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирской области — автодорогу, ведущую к синхротрону СКИФ в наукограде Кольцово – планируется сдать в 2023 году.