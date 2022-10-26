Мэр Кольцово Николай Красников 26 октября в ходе пресс-конференции рассказал о том, как идет реализация инфраструктурных и социальных проектов наукограда.

Отметив эффективную работу «Вектора» и ряда других компаний-резидентов наукограда в период пандемии коронавируса, а также возможности, открывающиеся со строительством синхротрона нового поколения «СКИФ», Красников напомнил, что одним из необходимых условий концентрации на какой-либо территории высококвалифицированных кадров является ее социальное и инфраструктурное развитие.

Работу в этом направлении, по его словам, администрация Кольцово ведет постоянно. В частности, второй год участвует в процессе всероссийской «перезагрузки городов науки» и даже вошли в список из восьми городов, отобранных для комплексного анализа экспертами Агентства стратегических инициатив. По завершению этой процедуры руководство наукограда рассчитывает на получение дополнительного бюджетного финансирования на инфраструктурное развитие. В частности, строительство постоянного или арендного жилья для сотрудников «СКИФ» и других новоселов наукограда.

Отвечая на вопрос «Континента Сибирь» о перспективах улучшения транспортной связанности Кольцово с Новосибирском, Николай Красников отметил, что решение этой проблемы он также связывает со строительством комплекса «СКИФ». «Сегодня власти говорят про ось развития «Академгородок-СмартСити-Кольцово», но она невозможна без существенного улучшения существующей логистики. Первые шаги в этом направлении уже делаются. Уже почти сдан километровый участок дороги, который соединит строительную площадку «СКИФ»а и государственный научный центр «Вектор». Сейчас завершается экспертиза проекта расширения дороги из Кольцова в Академгородок до четырех полос с выделенной велодорожкой и оборудованной пешеходной зоной», — отметил он.

По словам мэра Кольцова, ранее «узким местом» для подобных проектов выступала улица Иванова, где движение также идет по двум полосам. Существующие проекты ее расширения, по разным причинам, были неудовлетворительными. Но есть альтернативное решение – строительство развязки на пересечении улиц Демакова, Кутателадзе и Николаева, которая образует «веерный въезд» из наукограда в Академгородок. А реализация СКИФа, а также ряда приоритетных проектов программы «Академгородок 2.0» делают вполне реальным финансирование такого рода инфраструктурного проекта.