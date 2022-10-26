В Красноярском крае ввели дополнительные меры поддержки участникам СВО и их семьям

Алёна Золотова
 
В Красноярском крае ввели дополнительные меры поддержки участникам СВО и их семьям
Фото управления пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс установил меры поддержки участников СВО и их семей с 1 ноября. Каждому члену семьи положено по 5 тысяч рублей, студентам со средним профессиональным образованием выплатят по 2 тысяч рублей, а предприниматели получат отсрочку по выплатам долгов и аренды. 

По данным краевого правительства, все дети участников СВО должны получить внеочередные места в детских садах. В случае непредоставления места семьям выплатят денежную компенсацию в размере 6,5 тысяч рублей. Ученики с 5 по 11 классов будут обеспечены бесплатным питанием в школах и зачислены в группы продленного дня бесплатно. 

Студенты организаций среднего профессионального образования получат краевую стипендию в размере 2 тысяч рублей. Слушателям профессионального обучения также положена стипендия. Для детей участников СВО, зачисленных в кадетские училища и мариинские гимназии, отменят плату за обучение.

Семьи смогут получить социальные услуги на дому или в полустационарной форме. В стационарные учреждениях теперь должны направлять без очереди. А в учреждениях культуры и спортивных организациях учреждено бесплатное посещение.

«Предоставление единовременной материальной помощи членам семей участников специальной военной операции за счет средств краевого бюджета в размере 5 тысяч рублей на человека дополнительно к мерам социальной поддержки», — говорится в указе. 

Также члены семей с 1 ноября освободятся от уплаты транспортного налога и пеней за услуги ЖКХ.

Малые и средние предприниматели из числа участников СВО получат отсрочку по уплате аренды государственного имущества и микрозаймов, предоставленных центром развития бизнеса. Ранее отсрочку по кредитам для бизнеса анонсировал ВТБ. Дополнительно бизнесмены могут изменить существенные условия государственных контрактов и грантовой поддержки. 

Деньги планируется выделить из краевого бюджета и резервного фонда. Соответствующий указ подписан 25 октября. 

Напомним, что ранее новосибирские депутаты поддержали инициативу перенаправить средства с организации новогодних праздников на нужды мобилизованных. 

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