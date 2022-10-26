Омский губернатор отчитался о выплатах мобилизованным после своего поручения ускорить начисления

Более половины мобилизованных жителей Омской области получат законные выплаты – их данные уже обработаны для проведения банковских операций. Об этом заявил губернатор Александр Бурков, поручивший в понедельник за двое суток решить проблему с начислениями бойцам.

О решении проблемы с низкими темпами социальных выплат мобилизованным Александр Бурков сообщил в своём Telegram 26 октября.

«По состоянию на утро среды, 26 октября, обработано свыше 50% базы мобилизованных омичей для перечисления региональных выплат», — сообщил Александр Бурков, напомнив, что в понедельник он дал поручение в течение двух суток решить проблемы с низкими темпами начисления выплат мобилизованным.

Как рассказал губернатор, для перевода средств на карты банку требуется максимум трое суток. В соответствии с графиком выплат все перечисления должны завершить до 31 октября, деньги бойцам поступят до 2 ноября.

«Темпы зачислений средств на карты бойцам ускорились в разы. И военные части, и Министерство труда, и МФЦ, и банки перешли на круглосуточный режим обработки», — заявил также Александр Бурков.

Глава региона отметил, что проблемы с ошибками в документах ещё остаются. Это, в частности, перепутанные номера паспортов и расчётных счетов с номерами карт, а также отсутствие указания даты рождения и адреса прописки. Сверять списки и выявлять неточности помогают специалисты информационных центров регионального правительства, которые работают на территориях частей формирования.

«Доходчиво объяснил чиновникам: солдаты — не бухгалтера. Помогайте», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что в понедельник, 24 октября, Александр Бурков возмутился низкими темпами начисления социальных выплат мобилизованным и поручил решить эту проблему в течение 48 часов. Ответственным за это он назначил своего заместителя Олега Зарембу. Ранее регион также испытывал трудности с выделением средств на выплаты бойцам.

Мобилизованным жителям Омской области положена единовременная выплата в размере 100 тыс. руб.