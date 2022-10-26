Лидер ЛДПР снял сибирского депутата ГД с руководящего поста

Елена Аникина
 
Алексей Диденко. Фото со страницы Алексея Диденко в vk.com
Алексей Диденко. Фото со страницы Алексея Диденко в vk.com

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заменил сибирского парламентария Алексея Диденко в должности руководителя главного распорядительного органа партии — Центрального аппарата. 

Во вторник, 25 октября, прошло заседание фракции ЛДПР в Госдуме, где председатель партии Леонид Слуцкий объявил о решении лично возглавить Центральный аппарат политической структуры.

В мае 2022 Слуцкий официально сменил умершего основателя партии Владимира Жириновского на посту председателя ЛДПР. В день съезда новый руководитель объявил о решении отдать Центральный аппарат под начало депутата ГД Алексея Диденко. Последний с марта 2022 года (еще при жизни Жириновского) был первым заместителем руководителя ЦА, назначение которого на эту позицию партия подавала в связке «с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР и их структурных подразделений».

В 2017 году Диденко участвовал в кампании, в которой тогда победил единоросс Сергей Жвачкин. Но в июне 2022 года высший совет ЛДПР решил не выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Томской области, что в партии объясняли большим количеством серьёзных задач и ответственностью Диденко за общий результат партии.

Вчера поздно вечером через свой телеграм-канал Слуцкий заверил, что «не освобождал … Диденко», а поднял уровень руководства Центральным аппаратом ЛДПР до председателя партии. Лидер политического объединения акцентировал внимание, что «это не ноу-хау, так было и при Жириновском». «Алексей Николаевич также продолжит решать задачи, в том числе на уровне Центрального аппарата. Это знаковый член партии, член высшего совета», — отметил Леонид Слуцкий. Он добавил, что внутренние претензии, проблемы относятся к внутрипартийным вопросам, которые будет решать партийное отделение и актив.

Алексей Диденко — председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Он второй срок заседает в федеральном парламенте, сейчас представляет Тыву, Хакасию, Кемеровскую и Томскую области. Депутат — сын Николая Диденко, бывшего вице-мэра Новосибирска, экс-начальника городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, ныне мэра Северска в Томской области.

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