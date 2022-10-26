Новосибирские депутаты приняли изменения в бюджет города, согласно которым средства, ранее предназначенные для организации новогодних праздников, будут направлены на поддержку мобилизованных и их семей.

На 20-й сессии Совета депутатов Новосибирска было утверждено перенаправление средств с организации новогодних праздников на поддержку мобилизованных, а также членов их семей.

Из ранее принятого бюджета новогодних праздников, составившего 25 млн рублей, 15 млн планируется выделить семьям новосибирских резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации. На оставшиеся 10 млн рублей из городской казны будут закупать необходимые товары для военнослужащих, в том числе так называемые «товары двойного назначения», предназначенные для использования в ходе боевых действий.

«Деньги направляются, в том числе и на семьи военнослужащих, которые уже принимают участие в боевых действиях. Эти семьи обращаются за оказанием помощи в трудной жизненной ситуации — помощью на лечение, одежду, лекарства. Семьи мобилизованных в последнее время обращаются, в основном, за компенсацией затрат на приобретение предметов первой необходимости», — уточнила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Напомним, что в Новосибирске мобилизованным выплачивают единовременную денежную сумму 100 тыс. рублей. Однако, по утверждениям некоторых депутатов, военнослужащие на сегодня нередко сталкиваются с нарушением в выплатах.

«На сегодня, по поступающей от избирателей информации, далеко не всем мобилизованным в Новосибирске произведены выплаты обещанных 100 тыс. рублей. Это создаёт определенную напряженность среди мобилизированных, учитывая обещания провести все эти выплаты до конца прошлой недели», — сообщил депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев.

Мэр города Анатолий Локоть не стал комментировать ситуацию, объяснив, что решение о выплатах было принято на уровне субъекта РФ, поэтому полномочий в этом вопросе у муниципалитета нет.

Кроме того, на прошедшей сессии депутаты проголосовали за увеличение довольствия командированным из горсовета в ДНР, ЛНР и на другие присоединенные территории Украины. Зарплату за командировки теперь будут оплачивать в двойном размере, а суточные составят 8480 рублей.

«Это муниципальные служащие, работающие в аппарате Совета депутатов, плюс депутаты, работающие на постоянной основе», — уточнил спикер горсовета Дмитрий Асанцев, добавив, что изменения принимаются для приведения работы горсовета в соответствие с принятыми федеральными нормами.

Напомним, 26 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал срок окончания мобилизационных мероприятий в регионе.