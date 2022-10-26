Томским депутатам отказали в назначении даты выборов мэра

Инициативной группе депутатов Томска отказали в проведении 27 октября внеочередного собрания, в повестке которого числилось назначение даты выборов мэра города. В областной думе заседание по отмене выборов состоится 27 октября.

26 октября аппарат Думы Томска заявил, что рассмотрел обращение инициативной группы депутатов по поводу назначения внеочередного собрания. Поводом для собрания стало предложение региональных депутатов отменить выборы мэра Томска.

«Заявление депутатов рассмотрено. На основании статьи 26 регламента Думы проведение внеочередного собрания возможно не раньше, чем через три дня после подачи заявления. Таким образом, с учетом сроков ближайшее собрание, которое можем организовать, должно состояться не раньше 28 октября», – передает слова главы пресс-службы гордумы Михаила Москаленко РИА Томск.

Ранее депутаты Законодательной думы Томской области от «Единой России» предложили отменить выборы мэра Томска и вместо этого назначать главу города конкурсной комиссией. Сити-менеджер, то есть назначаемый городской управляющий, будет выбираться гордумой. По мнению председателя облдумы Оксаны Козловской, отмена прямых выборов мэра должна повысить управленческую эффективность и сэкономит бюджетные средства. Деньги предлагается направить на помощь семьям мобилизованных. Губернатор Томской области Владимир Мазур поддержал инициативу.

Депутат Госдумы от Томской области Владимир Самокиш внес предложение о временном приостановлении выборов мэра. Соответствующее письмо направлено в Законодательную думу Томской области.

«Я предлагаю региональным законодателям рассмотреть вариант временного порядка избрания томского градоначальника, который будет действовать только для ближайших выборов. С пониманием отнесусь и к другим срокам, отличным от предлагаемого мной, но не выходящего за пределы 2027 года, когда должны будут состояться очередные выборы мэра», — прокомментировал Самокиш в своих соцсетях.

Напомним, что Томск можно считать родоначальником прямых выборов мэров административных центров РФ в истории современной России. На сегодня выборы глав областных центров сохранились в Абакане, Анадыре, Новосибирске, Хабаровске, Якутске, Томске, Улан-Удэ.