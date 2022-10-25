Татьяна Филева досрочно прекратила обязанности генерального директора авиакомпании S7 Airlines. На этот пост назначен ее бывший заместитель Дмитрий Куделькин. Информацию об этом сообщили в самой компании.



Татьяна Филева, дочь основателей авиакомпании S7 Владислава и Натальи Филевых, покинула пост генерального директора. По информации РБК, она временно уехала из России.

Вместе с тем, в пресс-службе S7 отметили, что Татьяна Филева, как акционер, продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга.

С 21 октября должность генерального директора занимает Дмитрий Куделькин, бывший заместитель Татьяны Филевой. Более 12 лет он курировал бюджетное управление холдинга, в том числе принимал участие в антикризисном управлении в 2008 и 2014 годах.

«В должности генерального директора Дмитрий Куделькин сфокусируется на стратегическом развитии и эффективности операций группы компаний S7 в новых условиях», — прокомментировали назначение в пресс-службе авиакомпании.

S7 Airlines (АО «Авиакомпания Сибирь») основана в 1992 году. Ежегодно перевозит 10 млн человек. Штаб-квартира располагается в Новосибирской области. По итогам 2021 года чистая прибыль АО «Авиакомпания Сибирь», по данным Rusprofile, составила 12 млрд рублей. Предприятие входит в тройку крупнейших компаний Новосибирской области по размеру выручки.

