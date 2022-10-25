Начато рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замминистра культуры Новосибирской области

Алёна Золотова
 
Начато судебное дело в отношении бывшему замминистра Новосибирской области
Виктор Буланкин отрицает свою вину. Фото с личной страницы в соцсетях

Центральный районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела в отношении экс-директора государственного бюджетного учреждения «Центр креативных индустрий» и бывшего заместителя главы регионального минкульта Виктора Буланкина. По версии следствия он похитил 100 тысяч рублей. 

25 октября состоялось первое судебное заседание по делу Виктора Буланкина. Его обвиняют в хищении 100 тысяч рублей при проведении фестиваля «Обское кольцо» и махинациях при переводе зарплат сотрудникам во время его работы на посту директора центра. 

«В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств. Виктор Буланкин обвиняется в присвоении денежных средств с использованием служебного положения в сумме 100 тысяч рублей, принадлежащих министерству культуры Новосибирской области», — говорится в сообщении управления судебного департамента в Новосибирской области.

Сам Виктор Буланкин вину отрицает. Следующее заседание по его делу запланировано на 21 декабря.

Напомним, что по мнению Буланкина конфликт разгорелся из-за его недовольства работой бухгалтерии Центра креативных индустрий. 

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