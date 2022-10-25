Новосибирск закупил более 20 новых универсальных машин для уборки города

Мэрия Новосибирска закупила более 20 универсальных машин для уборки на 150 млн рублей. Все автомобили оснастят противогололедным реагентом. Об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.



На сегодня в арсенале МКУ «ДЭУ № 1» имеется 12 новых единиц техники: от КамАЗов и ГАЗов до надстроечного комплекса для зимнего содержания дорог, который предусматривает применение противогололедных материалов типа «Бионорд» (универсального и двухфазного).

«В начале бюджетного года мы планировали приобрести технику на 50 млн рублей. Затем в ходе исполнения бюджета появились дополнительные возможности, которые позволили выделить на покупку машин 150 млн рублей. На эту сумму приобретено 22 единицы техники производства Ряжского авторемонтного завода. Всё оборудование, использованное в этих автомобилях, отечественное. Здесь нет сложной импортной электроники, зато машины надёжные и простые в обслуживании. Они могут работать как в летнем, так и в зимнем варианте. И что очень важно, они подходят для использования жидкого противогололёдного реагента «Бионорд», – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Кроме этого, приобрели навесное оборудование для уже имеющихся машин, которое также позволит работать с «Бионордом». Позже поступит мелкая техника, погрузчики небольшого формата. В следующем году планируем закупить технику приблизительно на такую же сумму».

По словам директора МКУ «ДЭУ № 1» Алексея Лыкова, около 70 % техники учреждения переведено на зимний режим работы. Оставшееся оборудование подготовят в течение 2-3 недель.