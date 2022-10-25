Суд направил в СИЗО главу Сузунского района Лилию Некрасову и ее мужа

Алёна Золотова
 
Суд направил в СИЗО главу Сузунского района Лилию Некрасову и ее мужа
Фото: pexels.com

25 октября Центральный районный суд Новосибирска направил главу Сузунского района Новосибирской области Лилию Некрасову и ее мужа в СИЗО на 2 месяца. Ранее Некрасову и ее супруга обвинили в мошенничестве.

«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 25 октября 2022 года в отношении обвиняемой Лилии Некрасовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 23 декабря 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщили в региональном управлении судебного департамента. Мужу Некрасовой выбрана аналогичная мера пресечения. 

Ранее 25 октября Некрасову и ее мужа задержали по подозрению в мошенничестве. По данным СМИ, это связано с возможным фиктивным трудоустройством мужа Лилии Некрасовой в одном из муниципальных предприятий.

Напомним, что еще на одного руководителя Сузунского района Новосибирской области было заведено дело. 

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