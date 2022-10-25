Эко-парк и пляжную зону благоустроят в Новосибирской области по нацпроекту

Обь и Искитим Новосибирской области подали заявки на участие во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по нацпроекту «Жильё и городская среда». В случае победы муниципалитеты получат до 80 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию своих инициатив.

Проекты должны быть реализованы в 2023-2024 годах, а итоги конкурса будут подведены к 26 декабря текущего года, сообщили в правительстве Новосибирской области.

Как отметил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», прошедшем в областном правительстве 25 октября под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, региональные власти готовы поддержать руководство и жителей муниципалитетов.

Глава ведомства подчеркнул: важно, чтобы города Новосибирской области более активно участвовали во всероссийском конкурсе.

Согласно одному из представленных на конкурс новосибирских проектов, на берегу озера в городе Обь будет обустроен эко-парк «Обской». В советское время на этой территории была зона отдыха, однако впоследствии она пришла в запустение. Здесь планируется устроить дорожное покрытие, установить малые архитектурные формы и декоративную стелу, провести озеленение, разместить амфитеатр и сцену для проведения мероприятий, а также организовать освещение.

Другая инициатива – благоустройство пляжной зоны «Бобры» на берегу реки Бердь в Заречном микрорайоне Искитима – предусматривает устройство пирса и зоны отдыха с раздевалкой и уличным душем, установку скамеек и урн. Здесь также разместят детскую площадку и лодочную станцию. Территорию озеленят и оборудуют освещением. Этот проект был доработан с учётом предложений экспертов.

Напомним, что во всероссийском конкурсе проектов благоустройства уже побеждали шесть городов Новосибирской области. Четыре новосибирских проекта реализованы в Тогучине, Купино, Карасуке и Куйбышеве, два проекта – в Купино и Черепаново – планируется реализовать в 2022-2023 годах.