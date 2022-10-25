Заместитель губернатора Томской области ушла в отставку

Заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко ушла по собственному желанию в отставку 25 октября. Ранее губернатор Томской области Владимир Мазур продлил с ней контракт на год.

Заместитель губернатора Томской области Алёна Левко написала заявление об увольнении. Об этом заявил глава региона Владимир Мазур в своих социальных сетях. Причина увольнения не раскрывается.

«Спешить с назначением нового заместителя пока не буду. Когда приму решение — обязательно сообщу. Алёне Николаевне спасибо за совместную работу и удачи на новом месте», — пояснил Владимир Мазур. По словам губернатора, Левко вернется к научной деятельности.

Ранее местные СМИ сообщали, что ее место может занять Яна Зубова, которая раньше работала заместителем Владимира Мазура во время его работы главой Тобольска. На сегодня Зубова курирует социальный блок в Тобольске.

Напомним, что Алёну Левко назначили на должность в 2021 году. В числе задач нового замгубернатора региона по социальной политике была реализация всех нацпроектов в социальной сфере, восстановление занятости населения до допандемийного уровня, а также повышение качества медицинских и социальных услуг.

Стоит отметить, что сейчас в Томской области продолжается борьба за сохранение выборов мэра. Областная дума и губернатор выступают за назначение «сити-менеджера».