На программу «Чистый уголь— зеленый Кузбасс» потратят 3,6 млрд рублей

Алёна Золотова
 
На программу «Чистый уголь— зеленый Кузбасс» потратят 3,6 млрд рублей
Фото пресс-службы Администрации Кемеровской области

В Кемеровской области запущена программа «Чистый уголь— зеленый Кузбасс». Программа полного инновационного цикла разовьет производство и импортзамещение в угледобывающей промышленности. На финансирование выделено 3,6 млрд рублей до 2026 года. 

На расширенном заседании научно-технического совета при губернаторе Кемеровской области Сергее Цивилеве был анонсирован старт комплексной научно-технической программы (КНТП) «Чистый уголь — зеленый Кузбасс». Это первая КНТП, получившая федеральную поддержку. Программа полного инновационного цикла, то есть включает взаимодействие инженеров, ученых и промышленников. 

Главная цель программы — развитие производства и импортозамещения при снижении негативного воздействия на окружающую среду. Под эти цели выделено 3,6 млрд рублей, в том числе 1,9 млрд рублей составляют частные инвестиции. 

«Это как никогда актуально сейчас, поэтому нужно продумать ускорение сроков реализации проектов, где это возможно без ущерба качеству», — прокомментировал Цивилев на заседании. 

Всего в программе задействовано 16 вузов и НИИ России и 12 предприятий-гигантов угольной и углеперерабатывающей промышленности и инновационных компаний, в том числе «Кузбассразрезуголь» и КАМАЗ. 

Реализация программы запланирована на 2022-2026 годы. За 5 лет планируется внедрение 34 инновационных разработок в горнодобывающей отрасли.

Напомним, что ранее Ростехнадзор запретил работу кузбасской шахты после проверки.

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