В Томске продолжается борьба за выборы мэра

Федеральный парламентарий Владимир Самокиш подготовил поправку о временном отказе от избрания главы Томска населением. Группа городских депутатов пытается добиться внеочередной сессии, чтобы успеть назначить прямые выборы мэра.

Депутат ГД Владимир Самокиш («Единая Россия») направил в Думу Томской области поправки к закону о вопросах образования органов местного самоуправления. Учитывая, что региональные парламентарии уже подготовили законопроект об отмене прямых выборов мэра, Самокиш предлагает ограничить действие новой формы избрания градоначальника сроком до 2024 года.

Самокиш подкрепил инициативу объяснением через телеграм-канал: «Слышу аргументы по поводу бюджетных расходов, низкой явки предыдущих лет, ответственности городских депутатов и, в целом, непростой обстановки в городе и стране – все эти доводы, безусловно, имеют право на жизнь. Я же предлагаю региональным законодателям рассмотреть вариант временного порядка избрания томского градоначальника, который будет действовать только для ближайших выборов. С пониманием отнесусь и к другим срокам, отличным от предлагаемого мной, но не выходящего за пределы 2027 года, когда должны будут состояться очередные выборы мэра», — отмечает Самокиш.

Члены фракции «Единая Россия» в Думе Томской области инициировали законопроект о замене выборов мэра Томска на конкурсный отбор и депутатское голосование. Профильный комитет регионального парламента поддержал решение вынести этот вопрос на сессию, которая пройдёт 27 октября. Отказ от избрания главы Томска через волеизъявление граждан назвал целесообразным губернатор Владимир Мазур.

Вчера, 24 октября, 13 томских депутатов (из 37), среди которых самовыдвиженцы, члены фракции «Справедливая Россия», «Яблоко» и КПРФ направили руководству Гордумы обращение о созыве внеочередной сессии. Они заявили о желании поставить на этом собрании вопрос о дате избрания мэра.

На момент подготовки публикации, информации о внесении внеочередной сессии в официальный план Гордумы не было. Об этом корреспонденту «Континента Сибирь» сказали в пресс-службе аппарата Думы Томска и предложили уточнить вопрос завтра.

Пока в Сибирском федеральном округе право выбирать глав областных центров есть только у жителей Новосибирска и Абакана.