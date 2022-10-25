В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой

Федор Туров
 
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
Фото hitech-zone.com

Пользователи WhatsApp по всему миру сообщают о сбоях в работе. Около часа на портал Downdetector поступают жалобы из разных стран об отказе в работе мессенджера – в том числе из России.

73% жалоб говорят о том, что пользователь не может отправить сообщение или загрузить уже полученные, 23% жалуются на отсутствие работы мобильного приложения и 3% – на сайт.

Причины сбоя и сроки восстановления работы мессенджера пока не названы, а жалобы продолжают поступать.

В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой - Фотография
На портал Downdetector поступают жалобы из разных стран об отказе в работе WhatsApp

До начала 2022 года WhatsApp, по данным мобильных операторов, считался самым популярным мессенджером в России. Но с марта первое место ушло к Telegram – благодаря разблокировке последнего, а также изменившейся политике WhatsApp в отношении конфиденциальных данных, что оттолкнуло от него ряд пользователей.

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