Получены первые пучки электронов для новосибирского СКИФа

В Новосибирской области успешно стартовали натурные испытания линейного ускорителя – одной из основных частей первого элемента современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)».

Первые пучки электронов получены в лабораториях Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН.

Как пояснили в правительстве Новосибирской области, этот шаг позволит в дальнейшем запустить СКИФ. В свою очередь, установка поможет получать новые фундаментальные знания о строении веществ, и, как следствие, эффективнее решать научные задачи и внедрять полученные технологии в реальные производства.

В запуске первых пучков электронов в линейном ускорителе ЦКП «СКИФ» 25 октября приняла участие заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Во время мероприятия она подчеркнула, что установка класса «мегасайенс» Сибирский кольцевой источник фотонов создается при поддержке правительства региона в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Замгубернатора также отметила, что проект является прорывным не только для региона, но и для всей страны.

«Большую роль играет комплексный, системный подход в создании этого сложнейшего, уникального объекта. Благодаря тому, что основной партнёр, производственное объединение ИЯФ СО РАН, обладает уникальными компетенциями, удалось изготовить высокоточную «начинку» для этой установки. Сегодня одна из самых важных контрольных точек создания СКИФа – рождение пучка, и он соответствует всем параметрам, которые были заданы для данной установки, проверка на соответствие – выдержана», — отметила Ирина Мануйлова, также подчеркнув, что уникальное сверхточное оборудование создано отечественными учёными.

Замгубернатора напомнила, что сейчас также ведутся строительные работы на площадке в Кольцово, где разместят установку.

По словам директора ИЯФ СО РАН Павла Логачёва, запуск первых электронов — первый и самый сложный этап в формировании пучка.

«В его создании участвовали многие производства, в том числе, новосибирские, – отметил Павел Логачёв во время мероприятия. – Самое важное, что все это мы сейчас делаем в нашей стране, вся работа по изготовлению уникального инструментального производства, выработке технологий производится в одном месте, и все этапы для получения первого пуска электронов успешно пройдены».

Как отметили специалисты в ходе мероприятия, до настоящего момента ИЯФ СО РАН производил отдельные элементы комплекса, теперь успешно стартовали натурные испытаний линейного ускорителя. Запуск Сибирского кольцевого источника фотонов – установки класса «мегасайенс», источника синхротронного излучения поколения «4+» – позволит получить новые фундаментальные знания о строении вещества на микро- и наноуровнях, благодаря чему можно будет быстрее и эффективнее решать задачи биологии, медицины, химии, катализа. Полученные технологии будут применяться в машиностроении, на добывающих и перерабатывающих предприятиях, в микроэлектронной и химической промышленности, энергетике и военно-промышленном комплексе.

Напомним, в мае в ИЯФ СО РАН продемонстрировали первые секции бустерного синхротрона для СКИФа.