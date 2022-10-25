Следственный комитет России инициировал проверку из-за свалки в Красноярске

Председатель следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту несанкционированной свалки, которая может привести к экологической катастрофе в Красноярске.

Основанием для проверки Следственным комитетом РФ послужили публикации в местных СМИ, согласно которым жители одного из районов города Красноярска опасаются экологической катастрофы из-за несанкционированной свалки. По словам жителей, это не единственная незаконная свалка в городе.

«Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Леонидовичу Еремину организовать доследственную проверку по данному факту нарушения прав граждан, в рамках которой дать правовую оценку всем обстоятельствам, озвученным СМИ, и представить доклад», — говорится в сообщении СК России.

Напомним, что ранее заключено концессионное соглашение на строительство нового мусоросортировочного комплекса на левом берегу Красноярска.