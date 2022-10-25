МТС Travel предлагает туриндустрии Алтайского края удобный сервис бронирования гостиниц и санаториев. Теперь на локальные туристические сайты можно добавить бесплатный модуль бронирования отелей, разработанный МТС Travel. Регионы при этом будут получать комиссию с забронированного и оплаченного на портале жилья.

Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечит подразделение МТС Travel — компания «Броневик». С модулем бронирования гости Алтайского края смогут выбрать даты заселения, место проживания, количество гостей и указать нюансы размещения, а также оплатить проживание прямо на сайте туристического портала или любого сайта о путешествиях, а также на страницах гостиниц в интернете. Для этого им не придется переходить на сторонние сайты.

«По оценкам экспертов за девять месяцев 2022 года общее число туристов, посетивших Алтайский край, составило 1,6 млн человек, поэтому тема размещения туристов актуальна для региона, — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой. — Модуль бронирования, интегрированный в сайты, где туристы черпают информацию о предстоящем отдыхе (например, на страницах курортных бюро или туристических порталах) поможет быстрее и эффективнее спланировать отпуск, и даже подтолкнуть к принятию решения о поездке».

База МТС Travel и «Броневика» включает более 50 тысяч отелей, гостиниц, апартаментов, баз отдыха, санаториев и пр. Так в Алтайском крае доступны для бронирования более 100 отелей, апартаментов и санаториев. С каждым объектом размещения компания работает без посредников. Это делает бронирование безопасным и позволяет избегать неприятных сюрпризов.