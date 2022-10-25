На Новосибирскую область надвигается циклон

Синоптики сообщили о предзимнем похолодании в Новосибирской области. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшее время регион охватит циклон с сильным ветром.

Информация об ухудшении погоды появилась на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Как сообщают синоптики, уже в среду, 26 октября, ночная температура воздуха в Новосибирской области опустится до -6, а местами до -11 градусов. Днём ожидается +2…+7. Ветер юго-западный, 2-7, местами с порывами до 12 метров в секунду.

В ночь на четверг, 27 октября, температура воздуха ожидается в диапазоне от -1 до -6, местами до +4 градусов. Днём будет +5…+10 градусов, по северо-западу — до -1, местами пройдут дождь и мокрый снег. Ветер сменится на северный. Его скорость ночью составит 3-8 с порывами до 16 метров в секунду, днём – 6-11 с порывами до 18 метров в секунду.

В оставшиеся дни недели, по данным долгосрочного прогноза сервиса «Яндекс.Погода», температура воздуха днём составит от 0 до +2 градусов, ночью – от -4 до +1.

Напомним, что 23 октября сильный ветер в Новосибирске сорвал крышу со здания общежития. Как сообщил мэр города Анатолий Локоть, пострадавшим семьям выделят по 100 тыс. руб. в качестве материальной помощи.