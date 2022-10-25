Депутаты Хакасии во второй раз обратятся к премьеру Мишустину по просьбе угольщиков

Вопрос о решении проблемы с вывозом угля в Хакасии войдёт в повестку ближайшей сессии Верховного Совета республики. Депутаты рассмотрят обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой установить квоты на экспорт продукции и предоставить доступ к железнодорожной инфраструктуре в восточном направлении угледобывающим предприятиям.

Сессия, на которой планируется рассмотреть обращение, пройдёт 26 октября.

С инициативой обратиться к премьер-министру РФ выступили представители угольных предприятий Хакасии, сообщает пресс-служба Верховного Совета республики. В тексте послания говорится о резком снижении объёмов вывоза продукции в восточном направлении за последние несколько месяцев – с марта по сентябрь 2022 года этот показатель упал с 868 тыс. тонн до 57,4 тыс. тонн.

При этом, как отметили в Верховном Совете, налог на прибыль угледобывающих компаний составляет более 51% от общего объёма налоговых поступлений региона.

«Ситуация осложнилась. У нас зарплату не получают уже половина коллективов угольных предприятий, налоги тоже скоро не смогут платить, а это недопустимо для бюджета республики», — приводят в пресс-службе регионального парламента слова председателя Верховного Совета Республики Хакасия Владимира Штыгачева.

Угольщики и депутаты попросили Михаила Мишустина установить квоты на экспорт продукции предприятий и предоставить доступ для её вывоза в восточном направлении.

Ранее обращение к премьеру по просьбе угольщиков депутаты Верховного Совета уже рассматривали, однако, как отмечают парламентарии, «с первого раза вопрос решить не удалось».

Напомним, что с проблемой вывоза продукции из-за перегрузки железнодорожной инфраструктуры в восточном направлении столкнулись также угольщики Кузбасса. Как отмечал в сентябре глава региона Сергей Цивилёв, крупные инфраструктурные проекты в угледобывающий сфере в Кемеровской области приостановлены.