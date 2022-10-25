Студенты и безработные заменят мобилизованных сотрудников на предприятиях Иркутской области

В Иркутской области приступили к замещению мобилизованных сотрудников предприятий жителями региона из числа безработных и студентов. В первую очередь работников подберут на вакансии по рабочим специальностям.

Сейчас в Иркутской области проводят мониторинг предприятий на предмет потребностей в кадрах. Кандидатов на места мобилизованных сотрудников из числа безработных уже подбирают, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам министра труда и занятости Иркутской области Кирилла Клокова, мобилизация в первую очередь затронула рабочие кадры. В основном на предприятиях региона требуются специалисты, управляющие машинами и механизмами. Это, в частности, водители, в том числе тяжёлой техники, бульдозеристы, слесари по ремонту автомобилей и дорожно-строительных машин.

Замещающих сотрудников подбирают с учётом их территориального нахождения и требований к профессионально-квалификационному составу предприятий. Планируется также организовать повышение квалификации для безработных и привлекать в организации студентов.

Напомним, трудовая мобилизация студентов также началась на прошлой неделе в Кузбассе. Учащиеся заменят призванных граждан на предприятиях. Соответствующая программа стартовала в регионе в начале октября.