Мэр Локоть назвал сумму компенсации семьям, пострадавшим от обрушения кровли в Новосибирске

Жителям общежития по улице Станционной в Новосибирске, пострадавшим от обрушения кровли в результате штормового ветра на минувших выходных, будет направлена материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть 24 октября.

О решении выделить средства на поддержку семей, пострадавших от обрушения кровли общежития по улице Станционной, 8, мэр Новосибирска сообщил в своём Telegram.

«Шести семьям, которые пострадали при обрушении, будет оказана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Двум семьям предоставлены помещения маневренного фонда, остальные решили разместиться у родственников», — рассказал Анатолий Локоть.

Мэр также сообщил, что территория обрушения уже почти очищена, сейчас демонтируют пострадавшие кровельные конструкции и изолируют контур, чтобы в помещения не попали осадки. После этого здание будут ремонтировать.

«Поставил задачу в максимально сжатые сроки восстановить крышу общежития», — заявил также Анатолий Локоть.

Напомним, что на оперативном совещании 24 октября глава региона Андрей Травников поручил до конца дня определиться со сроками ремонта обрушенной крыши и стоимостью её восстановления. ЧП произошло утром 23 октября – из-за сильного ветра кровля трёхэтажного здания была снесена почти полностью.

Как уточнил мэр Анатолий Локоть на оперативном совещании, всего в общежитии проживало 90 человек. Часть пострадавших временно заселили в спортзал школы №14 в микрорайоне «Горский».