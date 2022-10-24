«Многие уже за ленточкой»: омский губернатор дал двое суток на решение проблем с выплатами мобилизованным

Глава Омской области Александр Бурков сообщил о задержках в начислении выплат мобилизованным жителям региона. Он дал чиновникам на решение проблемы 48 часов, назначив ответственным за это своего заместителя Олега Зарембу.

О проблемах с выплатами мобилизованным Александр Бурков сообщил в своём Telegram 24 октября.

«Дал 48 часов на решение вопроса о региональных выплатах для мобилизованных», — сообщил глава региона, отметив, что вопрос с начислениями он поднял на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.

По словам Александра Буркова, с 17 октября выплаты получили чуть более 300 мобилизованных жителей Омской области.

«Это капля в море на фоне общего количества бойцов. Многие из них уже за ленточкой», — отметил Александр Бурков.

Как рассказал в своём сообщении губернатор, причиной низких темпов начислений стали ошибки в документах, где, в частности, в ряде случаев указаны фамилии без имён и отчеств.

По словам главы региона, он уже получил сотни жалоб на непоступление средств.

Персонально ответственным за взаимодействие правительства Омской области со структурами Минобороны РФ по вопросам выплат мобилизованным, а также материального обеспечения и защиты прав военнослужащих Бурков назначил заместителя губернатора региона Олега Зарембу.

«В течение 48 часов Олег Игоревич должен представить полную справку по ситуации и дать исчерпывающие предложения, а также предельно точный график по региональным выплатам», — сообщил Александр Бурков.

Губернатор также поручил «немедленно» провести встречи с мобилизованными жителями региона и «отработать с воинскими частями и министерством».

Напомним, что в начале октября Александр Бурков сообщил о трудностях с выделением средств на выплаты мобилизованным жителям региона из-за недостаточной обеспеченности областного бюджета. Однако вскоре правительство Омской области приняло решение о выделении единовременной выплаты призывникам в размере 100 тыс. руб.