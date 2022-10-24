Рекордная урожайность вновь достигнута в Новосибирской области благодаря поддержке аграриев

Благодаря мерам по поддержке аграриев темпы уборки зерновых в Новосибирской области в этом году достигли рекордных значений. Урожай после доработки должен составить 3,2 миллиона тонн.

Итоги уборки урожая в 2022 году в Новосибирской области подвели на оперативном совещании в правительстве региона 24 октября.

Губернатор Андрей Травников на совещании поблагодарил аграриев и глав сельских районов за высокую динамику уборочная кампании, которая была достигнута в этом году в том числе благодаря поддержке АПК. Соответствующие меры действуют в регионе с 2018 года.

«Погода в этом году чуть-чуть не дала нам возможности поставить новый рекорд, превысить уровень 2021 года. Объёмы хорошие – по многим качественным показателям мы опять показали динамику. Это подтверждение правильности того тренда, который мы с вами обсуждали в 2017-2018 годах. Я помню, ещё Юрий Фёдорович Бугаков нас активно убеждал вкладываться в хранилища, сушки, в развитие внутреннего потребления. Мы видим, что по увеличению таких мощностей тенденции сохраняются. Это даёт результат, возможность нашим сельхозпроизводителям пережить с хорошей выгодой капризы и погоды, и рынка. Предлагаю продолжать эту работу», – сказал Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник.

Как сообщил на совещании заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, темпы уборки зерновых в 2022 году значительно превысили показатели прошлых лет. Предполагается, что урожай зерновых в регионе после доработки составит 3,2 млн тонн, что немного уступает рекордному показателю прошлого года.

Наиболее высокая урожайность зафиксирована в Колыванском, Коченёвском, Маслянинском, Ордынском и Черепановском районах, максимальный валовый сбор – в Краснозёрском районе, он составил 310 тыс. тонн при урожайности 24,3 центнера с гектара. По словам министра, такие результаты позволят вывезти из Новосибирской области 1,4 млн тонн зерна, даже при условии возрастающего потребления в регионе.

Андрей Травников поручил министерству сельского хозяйства заранее вести переговоры с поставщиками удобрений и продукции для защиты растений, а также учитывать научные нормативны по их применению.

Напомним, в 2022 году в Новосибирской области существенно увеличили поддержку аграриев. Финансирование по утверждённой региональным правительством госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» в текущем году составило более 4,7 млрд руб., из них 3,4 млрд руб. поступило из областного бюджета.