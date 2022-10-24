На что обратить внимание, выбирая банковскую услугу? 

Давайте рассмотрим, что должен включать в себя чек-лист по выбору провайдера финансовых услуг для предпринимателя.

24 октября Банк «Акцепт» отметил 32 года деятельности на финансово-кредитном рынке. Ландшафт финансового рынка с 1990-го года радикально менялся и не один раз. В любые времена все банки идут вслед за требованиями клиентов, совершенствуя и развивая услуги. Около десяти последних лет весь банковский рынок движется по единой «маршрутной карте»: сокращаются сроки принятия решений, увеличивается доля операций, проводимых дистанционно через онлайн-приложения; усиливается защита данных и каналов передачи информации. Несмотря на универсальность банковских услуг, большинство клиентов сегодня все-таки выбирают несколько банков для ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности. Им так удобнее, и мы, банкиры, уважаем такую позицию. Сегодня мне хотелось бы перечислить критерии, на которые стоит обращать внимание при выборе провайдера финансовых услуг.

Но, прежде всего, нужно точно понимать стратегию бизнеса в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Кажется, подход, согласно которому в турбулентные времена не стоит придерживаться стратегии, доказал свою несостоятельность. Напротив. Чем сильнее влияние внешних факторов, тем устойчивее бизнес, который видит перед собой структурированную цель. Поняв, что именно вашему бизнесу понадобится завтра и послезавтра, важно переходить к сравнительному анализу необходимой услуги в разных банках.

Учитывать советую следующие факторы. Во-первых, надежность и стабильность банка. Как оценить? В текущих условиях некоторые банки находятся под санкциями, что может привести к изменениям параметров сделок, если ваш бизнес связан с ВЭД

Второй фактор – универсальность банка и возможность получения услуг онлайн в режиме 24 на 7. Чем больше «цифры» в банке, тем свободнее чувствуют себя клиенты.

Рекомендация «тщательнее изучать перечень услуг и условия их предоставления на сайте банка» кажется очевидной. Но не стоит пренебрегать тем фактом, что официальная информация будет считаться действительной только после открытой публикации. И диалог с банком будет продуктивнее, если клиент ориентируется в аналогичных предложениях и на рынке, и в конкретном банке.

Ну и еще одна традиционная рекомендация при выборе банка – читайте отзывы клиентов. В том числе «физиков», даже если вы юридическое лицо. К счастью, в нашем «прозрачном» цифровом мире практически невозможно игнорировать обратную связь от клиентов. И, пожалуй, самое ценное, если банк работает с этой обратной связью, использует отзывы и комментарии для улучшений.