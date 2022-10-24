В Новосибирске обсудили инструменты для «турбопродаж»

В Центре «Мой бизнес» 20 октября прошла конференция «Турбопродажи 2022». Эксперты рынка недвижимости рассказали о своем опыте продаж в условиях экономической турбулентности, о нюансах формирования команды и о том, как регулярный менеджмент влияет на показатели компании.

Конференция о продажах недвижимости стала пятым в этом году мероприятием, которое организовала компания «Метр» для застройщиков, руководителей отделов продаж, представителей агентств недвижимости и банков.

«Сегодня нам приходится изобретать новые элементы управления продажами, исходя из тех изменений, которые происходят на рынке недвижимости. Мы пригласили экспертов, которые поделились своими успешными кейсами с профессиональным сообществом. Турбопродажи – это про то, как управлять продажами, используя современные инструменты», – прокомментировал «Континенту Сибирь» цель мероприятия директор и основатель компании «Метр» Эдуард Ляхов.

Перед участниками конференции «Турбопродажи 2022» выступили директор по продажам в digital-интеграторе Remark Станислав Филатов, руководитель франчайзингового агентства New Challenge Максим Сальников, основатель компании Tobe.training Андрей Ивановичев и руководитель службы новых контрактов компании «Метр» Алексей Епанчинцев.

Эксперты на примере конкретных ситуаций рассказали, как и за счет каких инструментов можно найти решение в случае проблемных проектов, поделились секретами формирования профессиональной команды – как научить менеджеров эффективным продажам, как правильно выстраивать работу с покупателями и партнерами.

По словам руководителя службы новых контрактов компании «Метр» Алексея Епанчицева, на конференции показали «как можно вылечить бизнес». «Болезни бизнеса бывают разные, но на каждую из них у нас есть свои «таблетки» – от кейса по возрождению проекта до увеличения и интенсификации продаж», – рассказал представитель компании «Метр».