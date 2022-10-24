Справедливороссы предложили законодательно снять бронь с депутатов и сенаторов. Чем на прошедшей неделе отличились представители федерального парламента, избранные от регионов Сибирского федерального округа, – в сводке «Континента Сибирь».
- На пленарных заседаниях не было Александра Терентьева («СР», Алтайский и Красноярский край, Новосибирская область, Тыва) и Сергея Сокола («ЕР», Хакасия), который участвует в спецоперации. С начала сентября на больничном Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область),
- 390 из 450 депутатов стали соавторами инициативы, которая предусматривает до 5 млн рублей штрафа за пропаганду ЛГБТ и до 10 млн рублей за пропаганду педофилии. Среди соавторов поправок все представители ГД от регионов СФО, кроме Артура Чилингарова («ЕР») и членов фракции КПРФ Ивана Бабича, Анжелики Глазковой, Сергея Левченко, Марии Прусаковой, Олега Смолина и Михаила Щапова.
- Антон Горелкин («ЕР», Кузбасс) заявил, что считает нужным запретить российским государственным и муниципальным служащим использовать WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещённой в РФ и признанной в России экстремистской) в служебных целях.
- Члены фракции «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», в том числе представители регинов СФО Геннадий Семигин, Александр Ремезков и Александр Аксёненко внесли законопроект об отмене брони от мобилизации для депутатов ГД и сенаторов. Многие коллеги по парламенту инициативу встретили скептически, оценив как популизм.
- Максим Гулин («НЛ», Томская, Новосибирская области) —соавтор законопроекта об автоматическом переводе на бюджетные места в вузах детей мобилизованных.
- Владимир Самокиш («ЕР», Томская область) в прошлом неоднократно выступал категорически против отмены прямых выборов мэра, но теперь предложил временно (например, до 2024 года) избирать градоначальника решением Думы, «чтобы перед следующими выборами требовалось ещё раз обсудить и решить вопрос по формату избрания. В другой уже внешнеполитической обстановке, надеюсь».