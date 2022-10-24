Названы предварительные причины крушения самолёта Су-30 в Иркутске

Следственный комитет РФ назвал в качестве основных предварительных версий крушения самолёта Су-30 в Иркутске, упавшего на жилой дом в минувшие выходные, отказ техники и ошибку пилота.

Следственный комитет России назвал предварительные версии падения самолёта Су-30, произошедшего в Иркутске 23 октября, соответствующая информация появилась в Telegram ведомства.

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — сообщает следственный комитет 24 октября.

Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, изучают образцы топлива и состояние унифицированной газоразрядной станции самолёта с медицинским кислородом, а также лётно-техническую документацию воздушного судна. Также назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

Следователи также допросили руководителей и сотрудников авиапредприятия и собственников разрушенного в результате ЧП частного дома.

Крушение самолёта Су-30 произошло в Иркутске 23 октября вечером. В результате падения воздушного судна на частный сектор был повреждён одноэтажный жилой дом. Два лётчика, находившихся на борту, погибли. На месте происшествия произошёл пожар, он охватил 200 кв. м.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ – «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».