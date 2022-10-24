Губернатор Томской области поддерживает отмену выборов мэра

Владимир Мазур считает более целесообразным отбор мэра Томска через конкурс.

Губернатор Томской области Владимир Мазур вступил в дискуссию о форме избрания главы регионального центра. В субботу, 22 октября, в его телеграм-канале появилась запись о личной позиции на эту тему: глава региона считает выборы через конкурс более предпочтительными.

Среди аргументов Владимир Мазур упомянул об отсутствии прямых выборов мэра практически по всей стране. (В Сибирском федеральном округе они остались, в частности, в Новосибирске и наукограде Кольцово Новосибирской области, в Хакасии, в том числе, Абакане, а также в городах Иркутской области, кроме самого Иркутска). Губернатор подчеркнул, что уже четыре года во всех муниципалитетах Томской области решение, кто возглавит территорию, принимают депутаты и конкурсные комиссии.

Мазур отметил, что конкурсная процедура расширяет возможности досрочного сложения полномочий в случае, если мэр не справляется: «Ждать пять лет и следующих выборов не придётся. Выборы мэра на конкурсной основе повысят и ответственность депутатского корпуса за принятое решение, и ответственность избранного мэра», — уверяет губернатор.

Третий аргумент — низкая явка на прямых выборах мэра. Глава региона отметил, что на последних выборах она была одной из самых скромных в стране. В 2018 году единоросс Иван Кляйн победил с 52,8 % голосов при явке 19,8 %. «Томичи не проявляют интереса к процедуре, организация которой обходится городскому бюджету в десятки миллионов рублей. Конечно, сэкономленные деньги можно направить на решение городских проблем», — резюмировал Владимир Мазур.

Также на прошлой неделе депутат Госдумы от Томской области Владимир Самокиш («ЕР») предложил избирать градоначальника решением Думы временно (например, до 2024 года). «Чтобы перед следующими выборами требовалось ещё раз обсудить и решить вопрос по формату избрания. В другой уже внешнеполитической обстановке, надеюсь», — объяснил свою позицию Самокиш. В прошлом парламентарий неоднократно выступал категорически против отмены прямых выборов.

Инициаторами законопроекта о замене прямых выборов мэра Томска на конкурсный отбор и депутатское голосование выступили члены областной фракции «Единая Россия». Профильный комитет регионального парламента уже поддержал решение вынести вопрос на сессию, которая пройдёт 27 октября.

В ноябре 2020 года правоохранители задержали мэра Томска Ивана Кляйна. В декабре 2021 года суд приговорил ранее временно отстранённого от должности градоначальника к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями. Приговор вступил в силу 29 июля 2022, когда Томский областной суд отклонил апелляцию. Тогда же досрочно прекратились полномочия Кляйна на посту главы города