В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований. Руководители муниципалитетов и профильных министерств и ведомств доложили губернатору о мерах, предпринимаемых для устранения последствий урагана, пронесшегося над Новосибирской областью в ночь с 22 на 23 октября.

Подача электроэнергии после урагана по всей территории региона была восстановлена в первый же день. Как заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, пик отключений пришелся в минувшее воскресенье на 12.00-13.00 по местному времени. К концу дня эти работы в основном были завершены и к утру понедельника без электроэнергии оставался один удаленный населенный пункт в Северном районе.

Начальник Главного управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, подводя итоги борьбы с последствиями урагана, оценил работу специалистов РЭС достаточно высоко. С этим выводом согласился и губернатор. «Энергетики отработали вчера достаточно хорошо, – отметил он. – Важно, что мы видим положительную динамику: если несколько лет назад я высказывал претензии, что в ситуации массовых отключений бригады доезжают до места устранения аварий в течение нескольких дней, то вчера в течение первого дня практически полностью ликвидированы последствия масштабных повреждений из-за штормового ветра на электросетях разных уровней напряжения».

Всего, по данным новосибирского МЧС, для устранения аварий на электросетях 23 октября было задействовано 106 бригад РЭС, в количестве 305 человек.

Кроме того, сейчас на месте аварии в общежитии на улице Станционной, где ветром была снесена часть кровли, проводятся ремонтные работы, стоимость которых будет определена в ближайшее время. Также идет работа по восстановлению кровель школ и детских садов Новосибирского и Черепановского районов, общежития Маслянинского аграрного лицея. Губернатор подчеркнул, что ремонт на всех пострадавших объектах должен быть завершён в кратчайшие сроки.