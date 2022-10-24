Найдены сбежавшие из колонии в Новосибирской области

Алёна Золотова
 
Найдены сбежавшие из колонии в Новосибирской области
Фото: Михаил Периков

Главное управление федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН РФ) сообщило о задержании двух сбежавших в Новосибирске заключенных через два дня после побега. Один из них обнаружен в Барнауле.

Утром 24 октября ГУФСИН РФ по Новосибирской области сообщило о задержании преступников, которые сбежали из колонии-поселения №8 города Новосибирска 21 октября.

Осужденный Игорь Кащенко был задержан в районе барнаульского вокзала, Сергей Усаров — в Советском районе Новосибирска. Оба судимы за хищение чужого имущества.

Ранее сообщалось, что заключенные имеют право свободно передвигаться в гражданской одежде по городу с разрешения администрации колонии-поселения. Двух мужчин не обнаружили во время плановой проверки.

Напомним, что 24 октября была задержана глава одного из районов Новосибирской области. Чиновницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  