Со стоимостью восстановления обрушившейся в результате урагана крыши общежития на улице Станционной, а также сроками ее ремонта должны определиться до конца дня – такое поручение мэрии Новосибирска дал губернатор Андрей Травников на оперативном совещании правительства региона 24 октября.

Накануне, напомним, сильный ветер, о котором ранее предупреждало МЧС, практически полностью снес кровлю трехэтажного общежития на перекрестке улице Станционной и проезда Энергетиков. ЧП случилось около 8 утра 23 октября.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, всего ураган вызвал в воскресение 55 происшествий по всему городу, 27 из которых оказались обрывами ЛЭП – и больше всего аварий пришлось именно на Ленинский район. «Всего в общежитии на Станционной проживало 90 человек, – уточнил мэр. – Сейчас принято решение временно заселить пострадавших жильцов в помещении спортивного зала школы №14 в Горском микрорайоне, в поврежденном здании сейчас идут ремонтные работы».

Он также добавил, что повреждения общежития не ограничились потерей кровли – три квартиры залило горячей водой из лопнувшего стояка.

На вопрос губернатора о сроках и стоимости ремонта Анатолий Локоть ответил, что уже поручил до конца текущего дня уточнить все необходимые данные. «Составляйте заявки, мы выделим нужные средства из резервного фонда бюджета региона», – подчеркнул Андрей Травников.