Театры Новосибирска обезопасили себя от мобилизационной паники, отработав механизм брони для артистов и технических работников сцены. К этому их побудили факты спонтанного бегства актёров в Казахстан и Грузию.

В октябре театры Новосибирска испытали мобилизационный стресс. Связан он не столько с получением реальных мобилизационных предписаний, сколько с эффектом их панического ожидания. Некоторая часть новосибирского актерского сообщества, не дожидаясь повесток, самоудалилась из города и страны на территорию Казахстана и Грузии. Эмоциональная волна унесла актёров возрастной категории «20+/30+».

Руководство театральной сферы к феномену отнеслось с пониманием и на региональном, и на федеральном уровне. И решило реалию пресечь, устранив её предпосылки, поскольку дальнейшее развитие паники грозило бы исчезновением мужского состава в театрах. На условиях анонимности проблему и её решение согласились обсудить с корреспондентом «Континента Сибирь» специалисты новосибирского отделения Союза театральных деятелей.

Точное число уехавших не оглашается, количественная формулировка от СТД звучит обобщённо – «неполный десяток актёров». Не раскрываются имена и даже корпоративная принадлежность – сказано, что это «актёры нескольких драматических театров». Такой уровень скрытности в СТД объясняют рациональной гуманностью к людям, которые вскоре вернутся.

По словам представителя СТД, в реальности скорого возвращения сомневаться не приходится, поскольку большая часть убежавших вообще не подлежала призыву и просто попала в невротическую инерционную волну, поднявшуюся вокруг мобилизации.

«Для людей артистического мировосприятия такой поступок не то, чтобы простителен, но в какой-то степени предсказуем, – отметил источник «Континента Сибирь». – Они очень податливы на эмоции, их реальность «импрессионистская», оттого и поступки таковы. Да, подобный поступок опрометчив, инфантилен, но не преступен. Потому имена их мы не оглашаем, чтобы люди эти не попали под волну общественной обструкции. Ярость этой волны не всегда соразмерна вине, сути проступка, она может запросто смести в мусорный совок всю судьбу человека. Потому столь жестоко – обнародованием имён – этих людей наказывать точно не стоит».

Как подчеркнули в СТД, выводы из ситуации сделаны предметные, и проблема находится в стадии решения. Так, на уровне министерств культуры (регионального и федерального) завершена юридическая проработка практики брони для специалистов. Системное применение бронирования должно «обнулить» эмоционально-ситуативную первооснову бегства в ближнее зарубежье.

По словам представителя СТД такую бронь на сей момент уже получили актер «Красного факела» Денис Казанцев и заведующий постановочной частью этого театра – люди, реально подлежавшие мобилизации (в отличие от большинства испугавшихся) и, к слову, никуда не уезжавшие.

По мнению респондента «КС», бронь для актёров – это, фактически, переосмысленное повторение практики времен Великой Отечественной войны. «В 1941-м власти отлично понимали значение артистов в их естественной, профессиональной ипостаси, и не стремились сделать из всех актёров солдат, – резюмировал собеседник издания. – Афоризм про муз и пушки повторять не буду в силу его изношенности, но эффективную роль людей искусства в СВО власти теперь понимают адекватно».