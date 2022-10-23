В Иркутске потерпел крушение военный самолет СУ-30. Воздушное судно упало на дом в частном секторе города, выполняя, как сообщают власти региона, испытательный полёт.

Вечером 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет СУ-30. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Работаю на месте. Здесь идет ликвидация открытого горения. Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения — ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи. Самолёт СУ проводил испытательный полёт», — написал губернатор.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, площадь пожара после крушения самолета составила 200 квадратных метров. В районе падения обесточены 150 домов.

После крушения Су-30 в Иркутске возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, сообщается в Telegram-канале СК России. Здесь же уточняется, что самолет принадлежал местному авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта.

Напомним, 17 октября из-за возгорания двигателя потерпел крушение бомбардировщик Су-34 в городе Ейск Краснодарского края. По официальным данным, 14 человек погибли, 42 — пострадали. Как сообщало министерство обороны РФ, самолет выполнял учебно-тренировочный полет, оба пилота успели катапультироваться.

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