Новосибирские спасатели устраняют последствия ЧП с обрушением крыши общежития в Ленинском районе Новосибирска. Ураганный ветер сорвал кровлю здания утром 23 октября.

Сильный ветер практически полностью снёс кровлю трехэтажного общежития на улице Станционной в Новосибирске. ЧП случилось около 8 утра в воскресенье, 23 октября. На данный момент, как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, эвакуированы жители верхнего этажа общежития.

«Из-за порыва ветра произошел срыв кровли трехэтажного общежития в Ленинском районе Новосибирска по улице Станционная. Установлено, что конструкции кровли сорвало во двор здания и частично вблизи проезжей части на контактные линии электропередачи, повреждены два автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения. С третьего этажа эвакуированы 13 человек, из них трое детей, с нижних этажей эвакуация не требуется», — уточнили в МЧС.

Для обогрева эвакуированных жильцов мэрия Новосибирска предоставила автобус. Жертв ЧП среди жителей, к счастью, нет. На данный момент последствия аварии устраняют коммунальщики и спасательные службы.

Напомним, накануне МЧС распространило штормовое предупреждение об усилении ветра в Новосибирске.