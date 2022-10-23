Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании уголовного дела о возможном нарушении санитарно-эпидемиологических норм в Новосибирске. Такое требование глава предъявил после прошедшего накануне пикета жителей улиц Хилокской и Малыгина у театра «Глобус».



Глава Следственного комитета РФ отреагировал на прошедший 22 октября в центре Новосибирска пикет жителей улиц Хилокской и Малыгина.

«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с неблагоприятной экологической ситуацией в областном центре и по доводам, озвученным жителями города», — сообщает ТГ-канал СК России.

Поводом для заявления стала прошедшая 22 октября у театра «Глобус» в Новосибирске акция протеста жителей так называемого «Хилокского треугольника». Люди обвиняют власти города в нежелании решать проблемы мусорного полигона, отсутствия санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища и наличия нелегальных ярмарок. С плакатами к театру вышли около 15 активистов микрорайона Хилокский.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что жители микрорайона Хилокский обратились к прокурору Новосибирской области за защитой своих прав.