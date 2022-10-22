Министерство юстиции РФ 21 октября обновило реестры иностранных агентов, в том числе и список физических лиц, исполняющих функции таковых. Среди них оказалась вдова погибшего в 2020 году владельца группы «Аллтек» (в которую ранее входила ГК «Сибирский Антрацит») Дмитрия Босова Катерина Босов. Источником финансирования в реестре Минюста значится Украина.

Напомним, что после смерти Дмитрия Босова в 2020 году руководителем компании стал его партнер по бизнесу Дмитрий Ага. 25 мая 2020 года Катерина Босов (в октябре 2022 года внесена в список иноагентов) возглавила совет директоров группы «Сибантрацит», в которой она работала с 2017 году, начав с должности генерального директора ООО «СА Логистик», отвечающей за продажи и логистику группы компаний.

В августе того же года Катерина Босов заявляла журналу Forbes о имевших место, по ее мнению, рейдерских атаках на активы группы. Письмо с описанием ситуации она направляла председателю думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой. Представители «Сибирского антрацита» на тот момент подтверждали «Континенту Сибирь» факт существования обращения, отметив, что Катерина Босов написала письмо «в ответ на личные обвинения в ее адрес».

В конце января 2021 года Катерина Босов вышла из совета директоров «Сибантрацита». В феврале группа «Аллтек» подписала соглашение о продаже «Сибантрацита» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Катерина Босов оспорила соглашение в арбитражном суде Москвы, который 19 февраля запретил группе «Аллтек» и ее участникам заключать сделки по отчуждению или обременению принадлежащих компании активов. С конца марта, по данным ЕГРЮЛ, вдова Дмитрия Босова больше не являлась владельцем доли акций «Аллтека».

В августе 2022 года вышло интервью Катерины Босов французскому изданию Facta, в котором она в том числе давала свою оценку обстоятельств смерти своего супруга и условий произошедшей сделки по продаже бизнеса.

Напомним, что в августе 2022 года компания бизнесмена Альберта Авдоляна «А-Проперти» объявила об объединении управления угольными активами «Сибантрацит» и «Эльгауголь» в единую компанию ООО «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ). 17 октября, по данным ЕГРЮЛ, АО «Сибирский антрацит» было переименовано в АО «Разрез Колыванский».