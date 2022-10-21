Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 21 октября провел встречу с бизнес-сообществом региона. Принято решение о выдвижении предложений по поддержке бизнеса в условиях спецоперации на федеральный уровень и импортзамещению горно-шахтного оборудования. В Кузбассе появится машиностроительный кластер.

Сергей Цивилев принял участие во встрече с предпринимателями и представителями власти. Во главе повестки встала помощь участникам спецоперации из Кузбасса. По поручению губернатора предприниматели готовят предложения по поддержке бизнеса в текущих условиях. Предложения представят на федеральном уровне.

«Для развития бизнеса по принципу «все для фронта, все для Победы» в Кузбассе есть пять зон с льготным режимом налогообложения. Будем вместе с вами, как в период пандемии, искать лучшие решения в современных условиях. Весь Кузбасс готов помогать своим бойцам любыми доступными способами — от вязания теплых носков до переориентации фабрик и разных видов бизнеса на производство необходимых для участников спецоперации вещей», — высказался Сергей Цивилев.

Представители тяжелой промышленности совместно с научно-образовательным центром разработали платформу по импортозамещению в области выпуска горно-шахтного оборудования. Для обеспечения нужд горной промышленности создадут единый инжиниринговый центр и машиностроительный кластер.

Напомним, что ранее в Новосибирске были представлены разработки по импортозамещению в IT-отрасли.