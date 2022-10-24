Крупнейший производитель гофроупаковки за Уралом повысит производительность труда

Алёна Золотова
 
Фото предоставлено АИР Новосибирской области
Фото предоставлено АИР Новосибирской области

Предприятие «Болотнинская гофротара» планирует повысить объем выпускаемой продукции и повысить эффективность бизнес-процессов за счет включения в нацпроект «Производительность труда», который реализуется на территории Новосибирской области.

ЗАО «Болотнинская гофротара» планирует повысить количество выпускаемой продукции за счет сокращения простоев оборудования, а также совершенствования системы планирования и повышения эффективности вспомогательных бизнеспроцессов. Достичь результаты помогут сотрудники федерального центра компетенций (ФЦК). С работниками будут вестись тренинги для повышения производительности труда, самому предприятию окажут консалтинговые услуги и помогут внедрить инструменты бережливого производства.

Фото предоставлено АИР Новосибирской области
Фото предоставлено АИР Новосибирской области

«Для реализации пилотного проекта был выбран поток изготовления гофроупаковки, на котором производят востребованную продукцию с трехцветной печатью. Вместе с рабочей группой предприятия мы планируем повысить выработку на линии благодаря сокращению времени переналадок, повышению скорости производства заготовки, оптимизации логистических процессов», – говорит старший руководитель проекта ФЦК Александр Бычков.

Активная фаза сотрудничества продлится 6 месяцев, итогом станет увеличение выпускаемой продукции.

«Мы планируем развиваться, запускать новые производственные мощности, и нацпроект, на мой взгляд, позволит найти организационные ресурсы для успешной реализации намеченных планов», – отмечает гендиректор ЗАО «Болотнинская гофротара» Алексей Томилов.

Всего на сегодня в Новосибирской области насчитывается 70 предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».

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