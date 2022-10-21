В Алтайском крае прогнозируют дефицит бюджета в 13,5 млрд рублей в 2023 году

20 октября состоялись публичные слушания по проекту бюджета Алтайского края на 2023 год. Дефицит бюджета составил почти 13,5 млрд рублей. Несмотря на увеличение темпа инфляции, расходы остались на уровне 2022 года. Зарплаты бюджетников проиндексируют до 8,7%. На поддержку мобилизованных не предусмотрено выделение дополнительных средств.

20 октября прошли публичные слушания по проекту закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в Алтайском краевом Законодательном собрании.

В основу проекта взят базовый прогноз, выделены доходы в размере 139,8 млрд рублей, расходы – 153,3 млрд рублей, дефицит составил 13,5 млрд рублей. Окончательно доходная часть будет определена после утверждения федерального бюджета, из которого станет понятен объем бюджетных ассигнований региональным властям.

В расходную часть бюджета заложено выполнение всех социальных обязательств перед жителями края, реализация нацпроектов, выполнение индивидуальной программы социально-экономического развития региона и его участие в федеральных проектах по привлечению инвестиций.

Индексация коснется заработной платы и социальных выплат. Для категорий работников, подпадающих под действие указов президента Российской Федерации, — на 8,7% с 1 января 2023 года, для «неуказных» категорий работников бюджетного сектора – на 5,5% с 1 октября 2023 года. Социальные выплаты увеличат на 5,5%. Запланированы компенсации для граждан при превышении индекса платы за коммунальные услуги и уголь.

Во время слушаний затронут вопрос инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль, введение которого периодически поднимается. По словам главы министерства финансов Алтайского края Даниила Ситникова в регионе нет ни одного инвестиционного проекта, к которому было бы целесообразно применить подобный вычет.

В проекте краевого бюджета не заложены изменения в финансировании обороны и безопасности. Также в расходной части бюджета не заложены направления, связанные со специальной операцией. В случае необходимости будут выделены деньги из резервного фонда в размере 150 млн рублей.

Первое чтение законопроекта запланировано на 27 октября.

Напомним, что рассмотрение проектов региональных бюджетов уже состоялись в Новосибирской, Томской и Омской областях, Красноярском крае.