Новосибирская компания «Рыбный хит» увеличила выработку на 42% и уменьшила время протекания процессов на 50% после сотрудничества с федеральным центром компетенций (ФЦК).

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил производственные площадки компании «Рыбный хит» (сеть розничных магазинов торговой марки «Рыбный день»). Руководители компании продемонстрировали главе региона результаты участия в национальном проекте «Производительность труда». Реализация нацпроекта – важный приоритет в работе региональных властей.

ФЦК провели тренинги и внедрили новые стандарты производства в компании. Результатом полугодового сотрудничества стали обучение и переобучение персонала, повышение производительности труда (время протекания процессов снижено на 50%, выработка увеличена на 42%, снижены запасы незавершённого производства на 32%). Помимо этого, организация усовершенствовала логистику и работу с персоналом.

По данным Rusprofile, выручка ООО «Рыбный хит» за 2021 год составила 2,2 млрд рублей. Учредителями компании являются генеральный директор Наталья Щербакова и Сергей Сторожев. Компания развивается в том числе по франчайзингу. В частности по этой схеме она вышла в Читу.

«В нашем регионе работают десятки компаний, которые не просто зарабатывают деньги, но подходят к этому творчески, с умом, с заботой о персонале и о собственных клиентах, и компания «Рыбный хит» – одна из таких. Здесь виден пример хорошего внедрения механизмов национального проекта «Производительность труда». За время работы с Федеральным центром компетенций впечатляющие результаты – и экономические, и качественные – которые обязательно должны почувствовать конечные потребители продукции компании», — отметил Андрей Травников.

По словам губернатора, этого удалось достичь благодаря фактическому исчезновению склада торговой продукции. Готовая продукции напрямую поступает в магазины.

Главной целью вхождения предприятия в нацпроект было увеличение объёмов производства продукции без увеличения нагрузки на персонал. Эксперты ФЦК помогли оптимизировать производственный поток. Итогом работы стало увеличение месячного производства продукции на 41%.

Для дальнейшей поддержки нововведений стартовал проект модернизации производства.

Всего на текущий момент в Новосибирской области насчитывается 70 предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».