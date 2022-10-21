Известный в Новосибирске бизнес-центр выставили на продажу

Юлия Моисеева
 
бизнес-центр
Фото: avito.ru

В Новосибирске выставлен на продажу бизнес-центр «Якутия» на пересечении улиц Добролюбова и Большевистской в Октябрьском районе. За него просят 315 миллионов рублей.

Квадратный метр в здании оценивается в 53 тыс. руб., уточняется в объявлении на сайте Avito. Общая площадь помещений составляет 5,9 тыс. кв. м.

Здание снабжено витражными оконными системами и атриумом, который, согласно объявлению, представляет собой «двухсветное пространство» в центре здания с высотой полотка около десяти метров.

В здании находятся помещения разного функционального назначения, в том числе офисы от 18 кв. м, которые могут сдаваться в аренду. Отмечается, что в торговом центре есть телефон, интернет, кондиционер, пожарная и охранная сигнализации, приборы учёта воды и тепла. Кроме того, в ТЦ выполнен современный ремонт и работает охрана.

Напомним, что в августе в Новосибирске выставили на продажу ТЦ «Квадрат», который был создан на базе бывшего автосалона VIP-Service. В свою очередь в сентябре в Новосибирске выставляли на продажу коттедж-мозаику.

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