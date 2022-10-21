Томские депутаты рассмотрели проект областного бюджета на 2023 год

Профильные комитеты Законодательной думы Томской области рассмотрели проект областного бюджета на 2023 год и 2024-2025 прогнозные годы. Второй год подряд заложен профицит для погашения задолженностей региона. Самый острый вопрос — пополнение казны. По мнению спикера областной думы Оксаны Козловской, это связано с включением в состав России новых регионов.

Депутаты профильных комитетов томской областной думы обсудили проект бюджета, подготовленный для рассмотрения в первом чтении. По прогнозным данным, в бюджете предусмотрено 82,3 млрд рублей доходов и 77,3 млрд рублей в расходной части. Профицит в 5 млрд рублей заложен для погашения задолженностей субъекта. Аналогичная ситуация наблюдалась в бюджете на 2022 год.

Среди приоритетов бюджетной политики выделены реализация нацпроектов и выполнение социальных гарантий. На 2023 год предусмотрено 6 млрд рублей на реализацию нацпроектов. В текущем году выделено почти 19 млрд рублей плановых ассигнований на выполнение указов президента. Депутаты объясняют разницу в 11 млрд рублей завершением финансирования ряда крупных инвестиционных проектов.

Большая часть расходных обязательств связана с социальной сферой — 64% от всех расходов или 50 млрд рублей. Почти половина средств направлена на образование. 150 млн рублей пойдет на создание Центра выявления и поддержки одаренных детей.

Объем расходов на здравоохранение составит 12,7 млрд рублей, а с учетом средств фонда ОМС – 29,3 млрд. Будут продолжены мероприятия по строительству поликлиники в Зональной станции. На социальную политику предполагается выделить 11,2 млрд рублей. Депутат Олег Правдин предлагает часть льгот компенсировать деньгами.

14 млрд рублей направится на реализацию мероприятий реального сектора экономики. На поддержку малого и среднего предпринимательства в 2023 году предусмотрено 514 млн рублей. Значительная часть средств заложена на проект «Сибирский титан», который направлен на создание производства диоксида титана в ЗАТО Северск.

Наибольшую проблему для региона составляет нахождение источников дохода.

«В 2023 году будет непростая ситуация с наполнением доходной части бюджета. Надо учитывать, что в России сегодня не 85, а 89 регионов. И один из приоритетов федеральной бюджетной политики — решение социально-экономических вопросов новых территорий. Понятно, что это скажется на бюджетах всех других субъектов Российской Федерации. Я думаю, что приняв закон в первом чтении, мы должны быть готовы к напряженной работе в согласительной комиссии по его доработке», — отметила председатель думы Томской области Оксана Козловская в ходе собрания.

Напомним, что 21 октября также состоялось внеплановое заседание думы Томской области. На заседании рассмотрен вопрос об отмене прямых выборов мэра Томска и перераспределения сэкономленных средств на помощь семьям мобилизованных.