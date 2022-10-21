«Кузбассразрезуголь» повысил энергобезопасность горных работ благодаря новой подстанции

На Бачатском угольном разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» введена в работу высокоавтоматизированная подстанция «Александровская» 35/6 кВ мощностью 20 МВА. На строительство и ввод в эксплуатацию нового центра питания потребовалось семь месяцев.

Мощность подстанции позволит подключить к электрическим сетям большое количество единиц горнотранспортного оборудования с высоким энергопотреблением, отметили в компании.

«Подстанция «Александровская» – важный фактор успешной модернизации предприятия, – цитируют в компании директора филиала «Бачатский угольный разрез» Александра Берегового. – Она поможет расширить территорию добычи в рамках проекта отработки Бачатского каменноугольного месторождения. Мы сможем увеличить производственные мощности и вести работы безостановочно».

«Александровская» оснащена закрытым распределительным устройством напряжением 35 киловольт и 6 киловольт, а также двумя силовыми трансформаторами мощностью по 10 МВА. Основные узлы расположены компактно и находятся в закрытых помещениях, что позволяет комфортно работать с оборудованием в любую погоду. Все производственные процессы автоматизированы, постоянное присутствие персонала на подстанции не требуется.

«Александровская» – на сегодняшний день самый современный энергообъект на предприятиях угольной компании, – приводят в компании слова начальника управления энергообеспечения АО «УК «Кузбассразрезуголь» Сергея Ковина. – На подстанции реализована возможность дистанционного управления не только линейными разъединителями 35 киловольт, но и другими важными элементами, что сокращает время реагирования на аварийные ситуации».

Как отмечают в компании, мощная конденсаторная установка «Александровской» компенсирует в электрических сетях реактивную мощность, которая возникает из-за работы высокопроизводительных экскаваторов. Устройство помогает избежать падения напряжения на линиях электропередач. Кроме того, конструкция подстанции позволяет при необходимости разобрать и смонтировать энергообъект на новом месте, экономя средства на строительстве.

Следующим шагом по модернизации энергетической инфраструктуры «Кузбассразрезугля» станет строительство полностью цифровой подстанции с дистанционным управлением «Юрково» 35/6 кВ на Калтанском разрезе.