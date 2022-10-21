Новосибирские студенты представили креативные разработки по импортозамещению в IT-отрасли на медиафестивале

Проекты в сфере рекламы и PR в IT-сфере, планы продвижения государственных услуг в электронном виде, креативные решения по импортозамещению и популяризации отечественных цифровых разработок рассмотрели на медиафестивале «Digital PR in IT» в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) 20-21 октября.

Мероприятие организовано при содействии министерства цифрового развития и связи Новосибирской области, сообщили в администрации региона.

На открытии форума участников мероприятия поприветствовала заместитель министра цифрового развития и связи Ирина Савельева.

«Сложные цифровые решения важно продвигать на самую широкую аудиторию, креативно оформлять те продукты, которые производит Новосибирская область. Наш регион – флагман IT-отрасли, у нас на высоком уровне ведётся подготовка кадров. Уверена, что креативные решения будут способствовать дальнейшему развитию этой сферы», – отметила Ирина Савельева, подчеркнув, что мероприятие неслучайно проходит на площадке «цифрового» вуза.

В мероприятии приняли участие более 150 человек – в течение месяца студенты PR-направлений новосибирских вузов предлагали свои кейсы и разработки по теме импортозамещения в IT. Эта тема является важным приоритетом в работе правительства Новосибирской области – соответствующие задачи были обозначены губернатором Андреем Травниковым в апреле на прошедшей в регионе конференции «Импортонезависимость».

Первое место по итогам медиафестиваля получил проект по популяризации и информационному сопровождению портала «Госуслуги», второе-третье места – креативные проекты по организации процесса электронного голосования. Участники мероприятия также обменялись мнениями и наработками в анализе кейсов по информационной безопасности и цифровой гигиене, электронных сервисов, популяризации IT-профессий и возможностям коллаборации PR- и IT-отраслей.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, разработки студентов новосибирских вузов будут способствовать информационному продвижению отечественных IT-продуктов, популяризации государственных услуг в электронном виде и развитию креативного направления в IT-сфере Новосибирской области в целом. Проекты будут использованы в практической работе органов власти и IT-компаний региона.

Ранее сообщалось о том, что преподаватели IT-дисциплин в колледжах Новосибирской области получат прибавку к зарплате в 15 тысяч рублей.