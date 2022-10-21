Правительством Новосибирской области принят проект бюджета на 2023 год

21 октября правительством Новосибирской области принят проект закона об областном бюджете на 2023 год и плановые 2024-2025 годы. Приоритетные расходы составили 70%, а доходы спрогнозированы более чем на 240 млрд рублей.

21 октября состоялось внеочередное заседание правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова. Итогом стало принятие проекта закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Среди приоритетных расходов выделено повышение заработной платы бюджетников, индексация мер социальной поддержки населения, поддержка агропромышленного комплекса, транспортное обслуживание населения, а также реализация национальных проектов, инфраструктурных проектов и программ. Также в статью расходов заложена индексация, которая позволит поддержать покупательскую способность приоритетных затрат.

«Сформированный в размере 216,1 млрд рублей объем собственных доходов и переходящих остатков полностью обеспечивает нашу потребность в расходах приоритетного характера», – прокомментировал на заседании заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

В совокупности вес приоритетных расходов занимает 70% – наибольшую долю областного бюджета, а объем приоритетных расходов на 2023 год в проекте бюджета увеличивается относительно текущего года почти на 35 млрд рублей.

В структуре дополнительных расходов предусмотрено направление средств на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, ремонт и оснащение учреждений образования.

Доходы областного бюджета на 2023 год спрогнозированы в размере более 243,9 млрд рублей. Увеличение собственных доходов ожидается в общей сумме 8,6 млрд рублей. В законе об областном бюджете предусмотрены федеральные деньги.

Проект закона поддержан правительством Новосибирской области, далее ожидается первое чтение закона Заксобранием региона.