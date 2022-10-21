Защита новосибирского депутата Лаптева не смогла обжаловать его арест

Новосибирский областной суд оставил без изменения решение об аресте депутата Заксобрания региона Владимира Лаптева, заключённого под стражу по подозрению в получении взятки.

Жалоба защиты на решение об аресте депутата Законодательного собрания Новосибирской области Владимира Лаптева оставлена без удовлетворения, сообщает управление Судебного департамента региона 21 октября.

Напомним, что депутат, задержанный в Новосибирске 27 сентября, заключён под стражу до 26 ноября. По предварительной версии, он подозревается в получении взятки.

По данным следствия, Владимир Лаптев предложил коллеге оплачиваемую из бюджета должность в комиссии Заксобрания по экологии, которую он возглавляет. За это Лаптев забрал у депутата зарплатную банковскую карту, куда за год поступило порядка 900 тыс. руб. Парламентарий, по информации следствия, распорядился этими средствами по собственному усмотрению.

Ранее также сообщалось, что «Единая Россия» приостановила членство Лаптева в партии.

Владимир Лаптев – депутат Законодательного собрания Новосибирской области, куда он избирается четвёртый созыв подряд. Руководит комиссией Заксобрания по экологии на профессиональной постоянной основе. В 2015-2020 годах Лаптев также был сенатором от регионального парламента.